Саакашвили заявил, что хочет быть Стивом Джобсом украинской политики

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет быть Стивом Джобсом в украинской политике.

Ранее Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

"Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей", - цитирует Саакашвили сайт ТСН

По его словам, он хочет создать на Украине площадку для новых идей. "За мной не стоит ни госдеп, ни Брюссель. У меня есть просто голова на плечах", - отметил экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.