Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

"Фактор номер один. Нам нужно <…> создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность", — заявил Вакарчук в эфире телеканала " Украина ".

"Второе. Нам нужно не забывать, что люди, которые живут по ту сторону границы, это тоже наши люди. Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них: мы ждем их — и мы однажды будем вместе", — отметил Вакарчук.