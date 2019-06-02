Саакашвили не оценил чувство юмора Порошенко

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обижен на экс-главу Украины Петра Порошенко, назвав его закомплексованным человеком без чувства юмора.

Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик в среду вернулся на Украину.

"Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство. Он мне соврал", - цитирует Саакашвили сайт ТСН

По словам Саакашвили, Порошенко – закомплексованный человек без чувства юмора. "Он настаивал, чтобы я был с ним на "вы", ибо он президент. А я всю жизнь был с ним на "ты". Это реально комплекс человека. Очень закомплексованный человек", - заявил экс-губернатор Одесской области. Отвечая на вопрос, есть ли у Порошенко чувство юмора, Саакашвили сказал: "Нет".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.