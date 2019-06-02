Саакашвили рассказал о встрече с Порошенко в узком коридоре

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что последний раз виделся с пятым президентом Украины Петром Порошенко на конгрессе в Хельсинки.

Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик в среду вернулся на Украину.

"Я виделся с Порошенко, когда был на конгрессе в Хельсинки. Там узкие коридоры, мы подошли близко друг к другу. И его охранник почти с ума сошел. Они думали, что я сейчас его покусаю, обматерю, по лицу буду бить. А я похудел, поэтому я сделал маневр и прошел мимо. И все", — приводит слова Саакашвили сайт ТСН.

Также экс-президент Грузии рассказал о встрече с Порошенко на конгрессе на Мальте. "Его посадили возле меня. И он устроил скандал своему протоколу: "Как вы это сделали, что меня реально возле этого Саакашвили-врага посадили". А после вернулся и сказал: "Хорошо, давай увидимся вечером у меня в номере", — вспомнил Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.