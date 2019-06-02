Чешская прокуратура проверит данные о конфликте интересов премьера Бабиша

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Чешская прокуратура проведет проверку информации из аудиторского отчета Еврокомиссии, в котором говорится, что премьер-министр страны Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, сообщает радиостанция Чешская прокуратура проведет проверку информации из аудиторского отчета Еврокомиссии, в котором говорится, что премьер-министр страны Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, сообщает радиостанция Czech Radio со ссылкой на интервью генпрокурора страны Павла Земана чешскому ТВ.

Сообщается, что чешские СМИ опубликовали в пятницу 70-страничный аудиторский отчет, в котором говорится об использовании евродотаций на развитие холдинга Agrofert и конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша.

По словам Земана, прокуратура Чехии считает серьезными заключения отчета и проведет собственный анализ документа, результаты которого могут быть озвучены в течение двух-трех недель.