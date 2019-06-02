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РИА Новости

Роухани оценил стремление США исключить появление у Ирана ядерного оружия

Вчера, 21:20
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© AFP 2019 / StringerПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© AFP 2019 / Stringer
Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 июн – РИА Новости. Стремление Вашингтона не допустить получение Ираном ядерного оружия не имеет под собой основания, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Они нам угрожали в то время, когда они якобы превосходили нас в военной силе, а сегодня они (США – ред.) заявляют, что не нацелены на войну с Ираном, а лишь хотят, чтобы у нас не было ядерной бомбы. Конечно, эти слова безосновательны", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Роухани, реагируя на заявления американской стороны, добавил, что у Ирана не будет иного пути, кроме как сопротивления, до тех пор, пока США, нарушившие ядерную сделку, не вернутся к "нормальному состоянию".
Иран неоднократно заявлял, что не стремится к получения ядерного оружия.
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Хасан РоуханиИранСШАВ мире
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