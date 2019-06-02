В Башкирии человек погиб при столкновении двух легковушек

УФА, 2 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро доставлены в больницу для осмотра после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье 18.00 (16.00 мск) в Куюргазинском районе на 258 километре автодороги Уфа-Оренбург.

"Столкнулись встречные Daewoo Nexia и "Лада Гранта". В результате аварии погиб водитель иномарки, а также доставлены 6 пассажиров обоих автомобилей в больницу для осмотра. Двое из пострадавших - это дети",- рассказали агентству в башкирской полиции.