Отец сбежавшей с 25 миллионами кассирши заявил о пропаже семьи, пишут СМИ

Мужчина обратился в полицию на следующий день после исчезновения дочери. В заявлении указано, что женщина, ее супруг и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после чего не выходили на связь.

Во вторник в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка. По данным источников, она работала старшим кассиром, вместе с ней исчезла и ее семья. Пропавшей женщине на вид около 35 лет, ее рост примерно 160 сантиметров, она плотного телосложения, лицо круглое, нос прямой, волосы светло-русые, до плеч. Полиция просит жителей региона, обладающих информацией о ее местонахождении, сообщить об этом следствию.