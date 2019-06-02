Грузия может вернуть Абхазию через диалога с Россией, считает Бурджанадзе

ТБИЛИСИ, 2 июн - РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала в воскресенье представителей правящих властей к началу прямого диалога с Россией, который по ее утверждению, поможет вернуть территории Абхазии и Южной Осетии.

Об этом Бурджанадзе заявила на съезде своей оппозиционной партии, которая приобрела новое название "Единая Грузия - демократическое движение". Бурджанадзе была вновь избрана председателем партии. На съезде почти 450 делегатов так же проголосовали на новую символику партии и за новый состав политсовета.

"Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем", - заявила Бурджанадзе в ходе выступления на съезде.

Она добавила, что прямой диалог с Москвой необходим также потому, что действий международных сообществ и переговоров с самими абхазами и осетинами недостаточно для решения проблем, связанных с этими территориями.

"Я призываю власти, отпустите свой страх и признайтесь, что без прямого диалога с Россией эта проблема не будет решена. Ключи решения вопросов с территориями Абхазии и Осетии лежат в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале и Москве", - добавила Бурджанадзе.

Вместе с этим оппозиционный лидер рассказала, какой видит Грузию в будущем и какие значительные вопросы необходимо решить. Она сообщила, что в стране отмечается катастрофический рост нищеты и безработицы, общество поляризовано и противостоит друг другу. По словам Бурджанадзе, ее партия реально оценивает стоящие вызовы и готова с ними бороться, превратить Грузию в Европейскую страну, наладить отношения с соседями, отказаться от иностранных военных баз, обеспечить достойную пенсию и систему образования, сохранить безвизовый режим с ЕС и так далее.