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РИА Новости

Грузия может вернуть Абхазию через диалога с Россией, считает Бурджанадзе

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 2 июн - РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала в воскресенье представителей правящих властей к началу прямого диалога с Россией, который по ее утверждению, поможет вернуть территории Абхазии и Южной Осетии.
Об этом Бурджанадзе заявила на съезде своей оппозиционной партии, которая приобрела новое название "Единая Грузия - демократическое движение". Бурджанадзе была вновь избрана председателем партии. На съезде почти 450 делегатов так же проголосовали на новую символику партии и за новый состав политсовета.
"Урегулирование отношений с Россией и прямые переговоры имеют особую важность. Только прямой диалог сможет вернуть территории и найти пути решения проблем", - заявила Бурджанадзе в ходе выступления на съезде.
Она добавила, что прямой диалог с Москвой необходим также потому, что действий международных сообществ и переговоров с самими абхазами и осетинами недостаточно для решения проблем, связанных с этими территориями.
Нино Бурджанадзе
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"Я призываю власти, отпустите свой страх и признайтесь, что без прямого диалога с Россией эта проблема не будет решена. Ключи решения вопросов с территориями Абхазии и Осетии лежат в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале и Москве", - добавила Бурджанадзе.
Вместе с этим оппозиционный лидер рассказала, какой видит Грузию в будущем и какие значительные вопросы необходимо решить. Она сообщила, что в стране отмечается катастрофический рост нищеты и безработицы, общество поляризовано и противостоит друг другу. По словам Бурджанадзе, ее партия реально оценивает стоящие вызовы и готова с ними бороться, превратить Грузию в Европейскую страну, наладить отношения с соседями, отказаться от иностранных военных баз, обеспечить достойную пенсию и систему образования, сохранить безвизовый режим с ЕС и так далее.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.
Нино Бурджанадзе
14 марта, 12:00
Нино Бурджанадзе: сотрудничество с Россией – гарантия спокойствия Грузии
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Нино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
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