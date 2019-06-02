Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.

"Будьте умеренными в еде и во всем, занимайтесь физической культурой! И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости!" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.