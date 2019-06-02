В ОП призвали власти Украины публично осудить вандалов, снесших бюст Жукова

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина призвала власти Украины публично осудить действия вандалов, снесших памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, и перестать потакать националистам и радикалам.

В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.

"Националисты на Украине и при новой власти продолжают чувствовать себя безнаказанно, поэтому проворачивают такие отвратительные вещи. Призываем новое политическое руководство перестать потакать тем гражданам, которые придерживаются радикальных идеологий. Необходимо публично осудить эти действия, также публично найти вандалов, чтобы они отвечали по всей строгости закона", - говорится в комментарии Суторминой для журналистов.

По мнению члена ОП, Жуков - герой не только для России, не только для Украины, он "герой для всего мира, блестящий военнослужащий, под руководством которого в том числе одержана Великая Победа".