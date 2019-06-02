В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали во время сноса бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Ранее националисты повалили бюст Жукова возле Дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен.

"Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.