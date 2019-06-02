В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали во время сноса бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Ранее националисты повалили бюст Жукова возле Дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен.
Вчера, 16:57Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
"Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.