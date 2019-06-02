Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T20:05Z
https://ria.ru/20190602/1555193448.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155518/81/1555188150_0:0:1795:1011_1036x0_80_0_0_a3231bf65af5c9a888bb17c6f0a4f635.jpg
РИА Новости

В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

Вчера, 20:05
13126
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
Представители националистических организаций с помощью троса пытаются повалить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. 2 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июн — РИА Новости. Трое сотрудников правоохранительных органов пострадали во время сноса бюста маршала Георгия Жукова в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Ранее националисты повалили бюст Жукова возле Дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен.
Видео сноса бюста Жукову в Харькове
Вчера, 16:57
Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
"Группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
922337914
Обсудить 14
ХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нацисты правят бал на Украине. Только отсоединение бандеровской Галиции спасёт Украину от коричневой чумы
2 июня, 20:08
jjuws-w
1600000
А это точно в Харькове? Не во Львове? Странно. Путин же сказал, что там братский нам народ. Народ, братский, ау, где ты?
2 июня, 20:13
nnicolay.n1kitin
1010000
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Лента новостейМолния