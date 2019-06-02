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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Более двух тысяч человек привлекли к устранению последствий ЧП в Дзержинске

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в магазине в Дзержинске
Разбитые стекла в магазине в Дзержинске
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Разбитые стекла в магазине в Дзержинске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек принимают участие в восстановительных работах в Дзержинске после взрывов на заводе "Кристалл", сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, по предварительным результатам работы оценочных комиссий, в Дзержинске и соседнем поселке Пыра повреждено остекление в 452 зданиях. Собеседник агентства уточнил, что при взрывах повреждены более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детских садах, 34 объектах торговли, 32 школах, 20 объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях.
"Более 2 тысяч человек задействованы в восстановительных работах. Это сотрудники предприятий, более тысячи человек – сотрудники МЧС, МВД, военные. Хотелось бы отметить волонтеров – более 150 человек. Отдельное спасибо родителям в детсадах и школах, они вышли на работы еще в субботу", - сказал Никитин.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 01:57
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь
Он также отметил, что помощь Дзержинску оказывает Нижний Новгород – управляющие компании всех районов города прислали по две бригады, которые помогают жителям пострадавшего от взрывов города.
По его словам, нанесенный городу ущерб еще подсчитывается.
"Постоянно фиксируются новые повреждения, поскольку люди возвращаются в город с дач. Сейчас мы насчитываем около 1200 выбитых окон более чем в 600 зданиях, которые требуют замены", - отметил глава региона.
Никитин сообщил, что на некоторых объектах работы уже завершены. На оставшихся объектах восстановительные работы продолжатся в понедельник.
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 02:20
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская область
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