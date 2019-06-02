Нижегородский губернатор встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске в городской больнице скорой помощи в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них были госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Глава региона посетил больницу скорой медицинской помощи, где на данный момент на стационарном лечении находятся 15 пострадавших. Никитин пожелал им скорейшего выздоровления, а медиков поблагодарил за работу в "ситуации, требующей огромного профессионализма", - говорится в сообщении.

Как рассказал главный врач больницы Михаил Гуткин, пациент, который находится в тяжелом состоянии, сейчас идет на поправку и уже завтра может быть переведен в обычную палату.

"Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение из реанимации", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время пострадавшим, проходящим лечение в стационаре, будет оказана материальная помощь в размере 150 тысяч рублей.