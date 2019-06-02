Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Видео с банкета в колонии № 2 города Ливны (Орловская область), распространенное газетой Орловские новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио " Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио " Говорит Москва ".

Ранее в пресс-бюро ФСИН сообщили РИА Новости, что ведомство начало проверку по опубликованной в СМИ видеозаписи банкета для заключенных в колонии в Орловской области.

"Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены", — сказал Максименко.

Он добавил, что взысканию может подвергнуться и начальник территориального органа.

Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но такие мероприятия должны проходить "под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы".