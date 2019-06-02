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РИА Новости

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Вчера, 19:40
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© КАдр из видео газеты Орловские новостиВидео с банкета в колонии № 2 города Ливны (Орловская область), распространенное газетой Орловские новости
Видео с банкета в колонии № 2 города Ливны (Орловская область), распространенное газетой Орловские новости
© КАдр из видео газеты Орловские новости
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Ранее в пресс-бюро ФСИН сообщили РИА Новости, что ведомство начало проверку по опубликованной в СМИ видеозаписи банкета для заключенных в колонии в Орловской области.
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"Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены", — сказал Максименко.
Он добавил, что взысканию может подвергнуться и начальник территориального органа.
Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но такие мероприятия должны проходить "под контролем или при участии руководства колонии или тюрьмы".
Видео, на котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятое в исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области, опубликовало ранее издание "Орловские новости".
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Федеральная служба исполнения наказаний РФОрловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Когда наркоту толкают, воруют, убивают, насилуют бога не вспоминают, а здесь вдруг все набожные стали.
2 июня, 20:45
Palito Palito
7000107
Шоу на пустом месте. Надо показать активность и что в стране идёт борьба с преступностью. Наверно это на самом деле страшное преступление отпраздновать Пасху, скушать кусочек пирога и запить лимонадом. По сравнению с людьми реально разворовывающими Россию, это крутое приступление.
2 июня, 20:39
sshumov.1973
50031023
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