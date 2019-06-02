Умер режиссер Рустэм Галеев

"Министерство культуры Башкирии с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни известный режиссёр, заслуженный деятель искусств республики Башкортостан, режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев. На днях ему исполнилось 60 лет", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что время и место прощания с покойным будет сообщено дополнительно.