Умер режиссер Рустэм Галеев

УФА, 2 июн - РИА Новости. Режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев, известный постановками опер "Севильский цирюльник", "Пиковая дама" и "Салават Юлаев", скончался в Уфе на 61-м году жизни, сообщили в министерстве культуры Башкирии.
"Министерство культуры Башкирии с прискорбием сообщает, что ушёл из жизни известный режиссёр, заслуженный деятель искусств республики Башкортостан, режиссёр Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев. На днях ему исполнилось 60 лет", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что время и место прощания с покойным будет сообщено дополнительно.
Галеев в Башкирском государственном театре оперы и балета поставил оперы "Салават Юлаев", "Севильский цирюльник", "Пиковая дама", "В ночь лунного затмения", "Мемеntо", "Мадам Баттерфляй" и многие другие.
"Режиссер работал в театрах Душанбе, Ставрополя, Нижнего Новгорода. Преподавал актерское мастерство на кафедре сольного пения УГИИ имени З. Исмагилова", - сообщает Минкультуры республики.