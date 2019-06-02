Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

На кадрах видно, как во время преодоления одного из препятствий трактор съезжает с трассы и едет прямо в толпу репортеров с камерами. Журналисты разбегаются в разные стороны.

По данным "Российской газеты", пилот трактора под номером три не справился с управлением. В результате инцидента пострадали только видеокамеры и экипировка журналистов.

По словам организатора соревнований Сергея Суховенко, многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности.

"В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса. Хорошо, что расположенный там стог сена принял удар", — сказал он.