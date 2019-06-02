National Interest назвал российского конкурента F-35

Авиационный комплекс МиГ-35 во время летной демонстрации на презентации в Московской области

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest

Автор статьи Марк Эпископос отмечает, что в конструкторском бюро самолет отнесли к поколению "4++" из-за уникальных технических характеристик. Истребитель имеет девять узлов подвески и благодаря этому по огневой мощности значительно превосходит своего предшественника МиГ-29, говорится в статье. Кроме того, воздушное судно оснастили усовершенствованным шасси и рамой повышенной прочности.

"МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29", — говорится в материале.

По словам Эпископоса, конструкторское бюро "МиГ" стремится превратить аппарат "в многоцелевую машину, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика". При этом истребитель вмещает в себя большинство современных технических решений, разработанных при создании предыдущих продуктов КБ. Как считает автор, МиГ-35 — это огромный скачок вперед.

"Этот самолет стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем", — заключает Эпископос.