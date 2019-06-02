Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

ВЕНА, 2 июн – РИА Новости. Временный канцлер Австрии Бригитте Бирйлян в воскресенье заявила, что федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в воскресенье принял ее предложение по составу переходного правительства страны.

В минувший вторник Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. В четверг президент назначил Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики.

Как сообщает агентство APA , президент уже провел беседу с каждым из назначенных министров и в понедельник приведет к присяге переходное правительство, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Как ранее объявила Бирляйн, функции вице-канцлера и министра юстиции будет выполнять Клеменс Яблонер, на протяжении двух десятилетий председательствовавший в Административном суде, а пост главы МИД Австрии временно займет Александер Шалленберг, который до сих пор руководил европейским отделом в ведомстве канцлера и тесно работал с Себастьяном Курцем.

Как сообщила Бирляйн австрийскому агентству, министерство внутренних дел в переходном правительстве займет Вольфганг Пешорн, ранее бывший председателем финансовой прокуратуры. Руководить министерством финансов будет Едвард Мюллер, руководитель одного из отделов в этом министерстве, он также возглавит министерство спорта, которое числилось за бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Временным главой министерства транспорта станет Андреас Райххардт, ранее исполнявший функции генерального секретаря австрийского минтранса. Главным в министерстве обороны будет Томас Штарлингер, генерал-майор австрийских ВС.