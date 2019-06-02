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РИА Новости

В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак

Вчера, 18:58
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БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Сильный пожар возник вечером в воскресенье на популярном у туристов рынке Чатучак в Бангкоке.
Несмотря на то, что в столице Таиланда сейчас поздний вечер, огромный столб дыма от пожара на рынке Чатучак виден на несколько километров вокруг. По словам полицейских, обеспечивающих порядок в районе рынка, возгорание произошло около 19.30 - 20.00 (15.30 - 16.00 мск), уже после ухода большинства посетителей. Все остававшиеся на рынке люди, включая продавцов, эвакуированы, на территории находятся только пожарные расчеты, сообщили РИА Новости сотрудники полиции.
По последним данным, пожар охватил площадь десяти торговых рядов примерно в центре рынка. Телеканал Thai PBS показал в вечернем выпуске новостей видео с камеры наблюдения, установленной на крыше высотного здания поблизости. На видео отчетливо виден горящий участок примерно в середине территории рынка. Пожарным пока удается сдерживать дальнейшее распространение пожара.
В течение последнего часа цвет дыма, висящего над рынком, сменился с черного на более светлый, что может говорить о том, что пожарные добились определенного успеха в тушении пожара, говорится в сообщении телеканала.
Пожарные работают на месте происшествия
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Тем не менее, к рынку продолжают съезжаться пожарные расчеты из соседних районов.
Сведений о пострадавших при пожаре пока нет. Телеканал Thai PBS в выпуске новостей подтвердил информацию о том, что все люди, остававшиеся на территории рынка в момент возгорания, эвакуированы.
Рынок Чатучак работает только три дня в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Он широко известен среди туристов, приезжающих в Таиланд, как лучшее место для покупки тайских традиционных сувениров. Кроме этого, на рынке продается и делается на заказ мебель, есть известные на весь город павильоны филателии и букинистические лавки, магазины посуды, а также ряды, в которых продаются домашние животные, птицы и аквариумные рыбки.
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