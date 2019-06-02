Временному главе Алжира продлили срок полномочий до избрания нового лидера

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Конституционный совет Алжира решил продлить полномочия Абделькадера Бенсалаха на посту временного главы страны до избрания нового президента, сообщает местная газета Конституционный совет Алжира решил продлить полномочия Абделькадера Бенсалаха на посту временного главы страны до избрания нового президента, сообщает местная газета El-Khabar со ссылкой на заявление совета.

Ранее в воскресенье Конституционный совет Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля. Таким образом, проведение голосования в установленный срок невозможно, говорится в заявлении совета.

Газета отмечает, что в заявлении совета содержится конституционное решение о сохранении Бенсалаха на посту временного главы государства после истечения срока переходного периода, который он возглавляет.

В заявлении совета отмечается, что основная задача главы Алжира заключается в организации президентских выборов. Также сообщается, что Бенсалаху предстоит снова созвать избирательную комиссию.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика отправил в отставку правительство, а 2 апреля и сам ушел со своего поста по состоянию здоровья.

Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, который считается ближайшим соратником Бутефлики. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Президентский срок Бенсалаха, согласно конституции, заканчивается уже 9 июля.