Проект "Кронштадт. Остров фортов" планируют реализовать в течение пяти лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Авторы проекта "Кронштадт. Остров фортов" планируют его поэтапную реализацию в течение пяти лет, сообщила журналистам член рабочей группы по развитию Кронштадта Марика Коротаева.

"Проект рассчитан на пять лет, сдаваться будет поэтапно", - сказала Коротаева.

По ее словам, после воплощения проекта его организаторы рассчитывают, что турпоток в Кронштадт увеличится до пяти миллионов человек в год.

В свою очередь советник заместителя председателя правления АО "Газпромбанк", член рабочей группы по вопросу развития Кронштадта Ксения Шойгу рассказала, что пул инвесторов, которые будут развивать проект, представят до конца текущего года. "К концу года мы представим пул инвесторов в развитие Кронштадта", - сказала Шойгу.

По ее словам, финансирование проекта будет складываться из трtх источников: средств инвесторов, меценатов и правительственного финансирования по линии министерства культуры реконструкции и реставрации фортов.

Глава комитета по туризму Евгений Панкевич рассказал, что за 2018 год Кронштадт посетили полтора миллиона человек. "Такой комфортабельный маршрут городу, конечно же, нужен. Уже сегодня мы консультируем и ведем работу с туристами. Надеемся, что уже со следующего года будем полноценно работать в этом направлении", - сказал он.

По его словам, рынок водного туризма сегодня является одним из самых перспективных направлений.

Среди других развивающихся региональных направлений для туристов Панкевич назвал 15 туристических маршрутов: крепость Орешек, город Ломоносов, маршруты внутри города.

Воплощение проекта "Кронштадт. Остров фортов" подразумевает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, появятся научные и образовательные площадки. Морские крепости "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" станут доступными для посещения туристов. Как предполагают авторы проекта, благодаря реализации этого туристического кластера будут трудоустроены порядка тысячи человек.