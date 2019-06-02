В Финляндии запретили ввоз шиповника и продажу волкособов

"Часовню – тоже я?". Россия "угрожает миру" борщевиком Немецкие СМИ беспокоятся о России: страну одолевает ядовитое растение – борщевик. Но, конечно, западные журналисты изменили бы себе, если бы не написали, что Россия не просто сама в этом виновата, но еще и Европа из-за этого страдает.