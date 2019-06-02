В Финляндии запретили ввоз шиповника и продажу волкособов

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Минсельхоз Финляндии запретил импорт и продажу шиповника в стране с первого июня. Ранее ведомство внесло растение в список вредных и инвазивных.
Шиповник появился в Финляндии в 1990-х годах. Власти призвали избавиться от растения в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог за три года.
22 ноября 2018, 14:39"Часовню – тоже я?". Россия "угрожает миру" борщевикомНемецкие СМИ беспокоятся о России: страну одолевает ядовитое растение – борщевик. Но, конечно, западные журналисты изменили бы себе, если бы не написали, что Россия не просто сама в этом виновата, но еще и Европа из-за этого страдает.
Инициативу финского Минсельхоза прокомментировал доктор биологических наук Александр Соловьев. По его словам, шиповник слишком сильно разросся в Финляндии, а избавиться от его кустов будет очень сложно.
Специалист сравнил ситуацию с распространением борщевика в России.
Кроме того, Минсельхоз Финляндии запретил рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
В прошлом году в пресс-службе экологии и природопользования Московской области рассказали РИА Новости, что распространение борщевика в регионе стало одной из самых значительных экологических проблем.
В свою очередь, сотрудник МГУ имени Ломоносова, специалист по растениям-интродуцентам Никита Кадетов отметил, что борщевик внедряется в естественные растительные сообщества, при этом уничтожая существовавшие ранее растения.
По словам Кадетова, распространение борщевика опасно для экологического состояния региона тем, что его разрастание приводит к обеднению видового состава растительности, вплоть до угрозы сохранности целого ряда редких видов. Кроме того, борщевик опасен для здоровья людей и экономического благополучия области с зараженными землями.
Борщевик
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Ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.