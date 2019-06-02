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РИА Новости

СМИ узнали, почему Ассанжу не предъявят обвинения в утечке данных ЦРУ

Вчера, 18:07
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США решило не предъявлять обвинения основателю WikiLeaks за его роль в публикации некоторых сверхсекретных материалов ЦРУ, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.
По данным издания, прокурорам не удастся предъявить новые обвинения против Ассанжа по нескольким причинам, среди которых недостаточность у правительства времени на их выдвижение — по закону об экстрадиции, обвинения необходимо выдвинуть в течение 60 дней с момента первого приговора — и высокая секретность опубликованных материалов ЦРУ.
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Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смертиСемнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.
Отмечается, что обсуждение подобных дел в суде грозит распространением еще большего количества засекреченных файлов ЦРУ. Кроме того, само ЦРУ никогда официально не подтверждало подлинность опубликованных документов.

"Нет сомнений, что есть такие дела об утечках, на основании которых нельзя обвинить информатора, потому что информация настолько конфиденциальная, что для доказательств в суде вам придется признать ее подлинность", — заявила газете бывший помощник генпрокурора по нацбезопасности Минюста США Мэри Маккорд.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.
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Министерство юстиции СШАЦентральное разведывательное управлениеДжулиан АссанжСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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