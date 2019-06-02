ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 2 июн - РИА Новости. Кинорежиссер Эмир Кустурица анонсировал турне своей музыкальной группы The no smoking orchestra и представил книгу, посвященную ей, в Железноводске.
"Концерты будут от Бреста до Камчатки, 1 ноября начинается турне, оно кончится в Бресте. Эта группа, мы играем музыку 20 лет, сейчас мы сделали второй альбом, каждый 10 лет мы делаем альбом", - сказал Кустурица журналистам в рамках международного кинофестиваля "Герой и Время" в Железноводске.
Международный кинофестиваль "Герой и время" проходит впервые с 25 мая по 2 июня 2019 года в Железноводске и других городах агломерации Кавказские Минеральные воды. -0-