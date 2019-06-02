ЕР выдвинула Владимирова кандидатом в губернаторы Ставропольского края

"Делегаты путем тайного голосования большинством голосов определили кандидата на должность губернатора региона. За кандидатуру действующего главы Ставропольского края Владимира Владимирова проголосовали 148 из 172 делегатов", - говорится в сообщении.

Кроме Владимирова в бюллетень для тайного голосования также были включены кандидатуры директора музейно-выставочного комплекса "Моя страна – моя история" Георгия Головина, ректора Пятигорского государственного университета Александра Горбунова, руководителя "Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края" Елены Козак и председателя ассоциации "Крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края" Василия Лопатина, отмечено в сообщении.