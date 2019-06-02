В ЛНР почтили память погибших при авиаударе по Луганской администрации

Митинг-реквием в память о жертвах авиаудара по Луганской облгосадминистрации в 2014 году. 2 июня 2019 года

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Митинг-реквием по погибшим в результате авиаудара ВС Украины по Луганской областной администрации состоялся в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

Днем второго июня 2014 года штурмовик Су-25 ВВС Украины нанес удар по зданию Луганской областной администрации и близлежащему скверу в центре Луганска. В результате атаки восемь человек погибли, почти 30 получили осколочные ранения.

Митинг состоялся на месте авиаудара. Память погибших пришли почтить руководство ЛНР, делегация из самопровозглашенной Донецкой народной республики, родственники жертв атаки, свидетели трагедии и просто жители Луганска.

"Вокруг здания администрации, вокруг сквера (имени) Героев Великой Отечественной войны расположены жилые многоквартирные здания, за зданием администрации находятся детский сад, в сквере – детская площадка, на которой на тот момент играли дети. Этот акт бесчеловечной кровавой агрессии стал первым в череде кровавых преступлений преступного Киева против мирных жителей Донбасса", - сказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник журналистам.

Он подчеркнул, что данное преступление невозможно забыть и виновные должны понести наказание.

"Сегодня делегация ДНР прибыла для того, чтобы, в том числе принять участие в данном мероприятии, которое посвящено уже пятой годовщине авиаудара по Луганску, по мирному городу, по Луганской облгосадминистрации. Мы все помним эти кадры, которые были по телевизору. Мы прибыли, потому что для нас это не чуждо. Наши республики и так были дружны. Нас еще больше объединила и сплотила общая беда – война", - сказал присутствующий на мероприятии председатель парламента ДНР Владимир Бидевка.