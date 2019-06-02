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РИА Новости
Культура

Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане по книге Айтматова

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРежиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Режиссер Эмир Кустурица. Архивное фото. Архивное фото
ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 2 июн - РИА Новости. Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане.
"У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек", - сказал Кустурица журналистам в рамках международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.
По его словам, фильм будет снят по книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. "У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю", - отметил Кустурица.
По его словам, одна из сцен может быть снята на Кавказе. "У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену - на Кавказе или в Сибири", - сказал Кустурица.
Международный кинофестиваль "Герой и время" проходит впервые с 25 мая по 2 июня в Железноводске и других городах агломерации Кавказские Минеральные воды.
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КультураЭмир КустурицаЧингиз Айтматов
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