Кустурица планирует снять фильм о Чингисхане по книге Айтматова

ЖЕЛЕЗНОВОДСК (Ставропольский край), 2 июн - РИА Новости. Кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане.

"У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек", - сказал Кустурица журналистам в рамках международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.

По его словам, фильм будет снят по книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. "У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю", - отметил Кустурица.

По его словам, одна из сцен может быть снята на Кавказе. "У меня есть там сцена, когда Чингисхан приходит к реке и ему надо ждать, пока она замерзнет, чтобы по ней перейти. Сейчас думаю, где снимать эту сцену - на Кавказе или в Сибири", - сказал Кустурица.