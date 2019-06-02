Пожар на Урале, в котором погибли четверо детей, произошел на кухне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Причиной пожара в квартире одного из домов в городе Богданович, где в пятницу погибли четверо детей и пенсионер, могло стать неосторожное обращение с огнем на кухне, сообщает свердловское управление СК РФ.

Ранее свердловское управление СК РФ сообщало о том, что четверо детей погибли при пожаре в квартире в городе Богданович. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как уточнили в прокуратуре, при пожаре погибли мальчики возрастом шесть месяцев, два года, три года и шесть лет, пожилой мужчина, проживавший этажом выше, скончался от отравления угарным газом. Старшая 12-летняя сестра погибших детей успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, добавили в ведомстве.