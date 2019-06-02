В Госдуме прокомментировали снос бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Снос памятника маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове подчеркивает разгар националистической деградации на Украине, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле Дворца спорта. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что сваленный с постамента бюст будет восстановлен.
"Националистическая деградация на Украине в разгаре. В этой стране только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями. Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на "героизм" этих беснующихся националистов. От одного его вида бежали бы дальше, чем видели", - сказал РИА Новости Козенко.
По мнению парламентария, "на Украине идет гибридная война, которая рано или поздно тоже закончится". "И когда это случится, современным негодяям придется ответить за бесчинства", - заключил депутат.
Вчера, 16:57Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео