В Госдуме прокомментировали снос бюста Жукова в Харькове

"Националистическая деградация на Украине в разгаре. В этой стране только и умеют, что воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями. Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на "героизм" этих беснующихся националистов. От одного его вида бежали бы дальше, чем видели", - сказал РИА Новости Козенко.