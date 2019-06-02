Вятрович назвал снос бюста Жукова в Харькове "стихийной декоммунизацией"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает, что снос бюста маршала Георгия Жукова в Харькове является примером "стихийной декоммунизации".
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
"Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.
По его словам, местные власти не должны нарушать закон о декоммунизации, чтобы удержать процесс в рамках правового поля.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.