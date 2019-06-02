РПЦ опровергла данные об уничтожении останков царских детей

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал недостоверной информацию некоторых СМИ о якобы исчезновении или уничтожении предполагаемых останков царских детей Алексея и Марии Романовых, находящихся в Новоспасском монастыре.

"Ряд СМИ распространяет недостоверную информацию относительно останков, находящихся в Новоспасском монастыре", - сказал Волков.

Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что предполагаемые останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, найденные ранее в Поросенковом Логу и находящиеся в последние годы в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли. При этом сообщается о том, что фрагменты останков могли быть уничтожены в результате "каких-то манипуляций".

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал информацию об исчезновении мощей выдумкой, которую используют "для генерирования скандальных слухов и сплетен".

"Мощи, которые предположительно принадлежат царевичу Алексею и княжне Марии, находятся там, где они всегда находились - в одном из Московских монастырей, в запечатанном виде, в специальных ковчегах", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

"Небольшие частицы материала, которые были изъяты для изучения - находятся в экспертных учреждениях… На изучение вопроса подлинности уйдет столько времени, сколько будет необходимо. Спешки в этом вопросе нет и быть не может", - подытожил Кипшидзе.