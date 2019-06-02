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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ опровергла данные об уничтожении останков царских детей

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома "Напольная школа в городе Алапаевске"
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома Напольная школа в городе Алапаевске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома "Напольная школа в городе Алапаевске". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал недостоверной информацию некоторых СМИ о якобы исчезновении или уничтожении предполагаемых останков царских детей Алексея и Марии Романовых, находящихся в Новоспасском монастыре.
"Ряд СМИ распространяет недостоверную информацию относительно останков, находящихся в Новоспасском монастыре", - сказал Волков.
Некоторые СМИ ранее сообщили о том, что предполагаемые останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, найденные ранее в Поросенковом Логу и находящиеся в последние годы в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли. При этом сообщается о том, что фрагменты останков могли быть уничтожены в результате "каких-то манипуляций".
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В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал информацию об исчезновении мощей выдумкой, которую используют "для генерирования скандальных слухов и сплетен".
"Мощи, которые предположительно принадлежат царевичу Алексею и княжне Марии, находятся там, где они всегда находились - в одном из Московских монастырей, в запечатанном виде, в специальных ковчегах", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
"Небольшие частицы материала, которые были изъяты для изучения - находятся в экспертных учреждениях… На изучение вопроса подлинности уйдет столько времени, сколько будет необходимо. Спешки в этом вопросе нет и быть не может", - подытожил Кипшидзе.
Останки были найдены в 2007 году. В 2015 году постановлением правительства РФ была создана межведомственная рабочая группа "по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением находящихся в Государственном архиве РФ останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых". Для установления их подлинности проводятся экспертизы.
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Религия и мировоззрениеДом РомановыхРусская православная церковь
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