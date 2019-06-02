Нетаньяху уволил двух министров, не избравшихся в парламент

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с министерских постов своих многолетних соратников по правому лагерю и соперников за влияние в нем Нафтали Беннета и Айлет Шакед, передает телерадиокомпания "Кан".
На апрельских выборах они не смогли переизбраться в парламент и, со слов правительственного источника, которого цитирует "Кан", Нетаньяху посчитал неправильным, чтобы они оставались министрами еще полгода - до новых выборов и формирования следующего кабинета.
"Нетаньяху уволил Беннета и Шакед с министерских постов в правительстве... Они не могут продолжать занимать ответственные позиции еще шесть месяцев, не будучи избранными народом", - сказано в сообщении.
Беннет возглавлял министерство просвещения, Шакед была министром юстиции. Они баллотировались во главе партии "Новые правые", но им не удалось преодолеть электоральный барьер.
По итогам апрельских выборов Нетаньяху не смог сформировать правительство и инициировал еще одно всенародное голосование, которое назначено на 17 сентября.