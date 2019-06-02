В Раде готовы участвовать в восстановлении бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Рады, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить за счет партии разрушенный памятник маршалу Жукову.

В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.

"Памятник Жукову мы восстановим. Я лично обращаюсь к харьковским властям с просьбой разрешить нам за собственный счет восстановить памятник великому маршалу Великой Отечественной войны, маршалу победы, маршалу, под руководством которого разбили фашизм, который сегодня поднимает голову в нашей стране", – сказал Рабинович в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он отметил, что со стороны украинских силовиков на события в Харькове пока не было никакой реакции.

"Я думаю, я и 95% населения нашей страны оценивают происходящее одинаково. Опять мы видим весь этот кошмар, опять возвращается этот ужас на наши улицы. Опять центральная власть молчит, никого нет, выходной у них, никакой оценки событиям, вандализму, издевательству над мнением людей… В Харькове нет (никого) ни от МВД, ни от СБУ, ни от – самое главное – того человека, которого мы избрали президентом, ни от его команды", – добавил оппозиционный депутат.

По его мнению, украинцам надо "объединяться, а не бегать каждому по своим закоулкам, как сегодня это все спланировано и происходит на наших глазах".