Кадыров осудил разрушение бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Националисты, разрушившие бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, хотели сделать жест в сторону западных стран, но просчитались и покрыли себя позором, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле Дворца спорта.

"Видимо, погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Жукову.

"Если в Харькове сектористы (члены организации "Правый сектор"* – ред.) и корпусисты (члены "Национального корпуса", организация создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором", - подчеркнул глава Чечни.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.