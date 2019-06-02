Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, <…> в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", — заявила она.

В эфире НТВ показали видео скрытой съемки со встречи Максаковой с бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым. После переезда Вороненкова с женой на Украину он предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь в Киеве. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.

На записи Панаитов говорит Максаковой, что у него были договоренности с "человеком".

"Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы", — отмечает он.

Максакова в ответ уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве.

"Ни то ни другое не происходит, я сижу здесь. Ничего и ничего", — сказала она.

По словам Максаковой, старшую дочь Вороненкова от первого брака Екатерину, ставшую посредником при оформлении квартиры в комплексе "Москва-Сити", обманули.

"Именно Кате, пользуясь тем, что она ничего не соображает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей. Она дала потом заявление, показания, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества", — заявила Максакова.

Она призналась, что обеспокоена судьбой падчерицы. По словам певицы, Панаитов запугивал дочь Вороненкова, а после подписания документов девушка пропала.

Певица в настоящее время судится из-за квартир в Москве и Киеве. В России Максакова выступала истцом в деле о продаже нежилого помещения в одном из строений делового центра "Москва-Сити". Продавцом была ее падчерица Екатерина Вороненкова, а покупателем — Денис Панаитов. В октябре Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались люди, которые потребовали, чтобы проживающий там сын артистки Иван покинул помещение. В захвате жилплощади она также обвиняет Панаитова.

Кроме того, в сентябре певица подала в Пресненский районный суд Москвы иск к своему новому мужу Далхату Хахалеву, требуя признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который в 2016 году вместе с ней уехал из России на Украину, а через год был убит в Киеве. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете России этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Следствие считает, что здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. По версии СК, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.