Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
"Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, <…> в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", — заявила она.
В эфире НТВ показали видео скрытой съемки со встречи Максаковой с бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области Денисом Панаитовым. После переезда Вороненкова с женой на Украину он предложил обменять московскую квартиру супругов на свою жилплощадь в Киеве. Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.
На записи Панаитов говорит Максаковой, что у него были договоренности с "человеком".
"Умер он, не умер, убили, не убили — без разницы", — отмечает он.
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Максакова в ответ уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве.
"Ни то ни другое не происходит, я сижу здесь. Ничего и ничего", — сказала она.
По словам Максаковой, старшую дочь Вороненкова от первого брака Екатерину, ставшую посредником при оформлении квартиры в комплексе "Москва-Сити", обманули.
"Именно Кате, пользуясь тем, что она ничего не соображает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей. Она дала потом заявление, показания, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества", — заявила Максакова.
Она призналась, что обеспокоена судьбой падчерицы. По словам певицы, Панаитов запугивал дочь Вороненкова, а после подписания документов девушка пропала.
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Певица в настоящее время судится из-за квартир в Москве и Киеве. В России Максакова выступала истцом в деле о продаже нежилого помещения в одном из строений делового центра "Москва-Сити". Продавцом была ее падчерица Екатерина Вороненкова, а покупателем — Денис Панаитов. В октябре Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались люди, которые потребовали, чтобы проживающий там сын артистки Иван покинул помещение. В захвате жилплощади она также обвиняет Панаитова.
Кроме того, в сентябре певица подала в Пресненский районный суд Москвы иск к своему новому мужу Далхату Хахалеву, требуя признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.
Максакова — вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который в 2016 году вместе с ней уехал из России на Украину, а через год был убит в Киеве. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете России этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Следствие считает, что здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. По версии СК, именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.
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В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.