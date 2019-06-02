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РИА Новости

Юные участники "Футбола для дружбы" стали репортерами ведущих мировых СМИ

Вчера, 16:36
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© международный центр программы " Футбол для дружбы"Участница седьмого сезона Международной детской программы "Футбол для дружбы"
Участница седьмого сезона Международной детской программы Футбол для дружбы
© международный центр программы " Футбол для дружбы"
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" превратились в репортеров международных и национальных СМИ,
Как говорится в пресс-релизе программы "Футбол для дружбы", двенадцатилетние мальчишки и девчонки работали в Международном детском пресс-центре, освещая финальные мероприятия программы, которые проходили в Мадриде с 28 мая по 2 июня.
"Целью формата организации Международного детского пресс-центра стало погружение детей в профессиональную среду спортивной журналистики. Работа велась по четырем основным направлениям: создание новостей, фото- и видеоконтента, постов для социальных сетей. Кроме того, Юные участники готовили материалы для выпускаемой ежегодно газеты "Футбола для дружбы" и участвовали в формировании дайджестов для официального Youtube-канала программы",- сообщается в пресс-релизе.
В качестве корреспондентов 32 Юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки работали 30 мая на площадке Международного форума "Футбол для дружбы", а 31 мая и 1 июня они освещали события Чемпионата мира по "Футболу для дружбы, в том числе самую многонациональную в мире футбольную тренировку, получившую титул GUINNESS WORLD RECORDS®.
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Подготовиться к работе на мероприятиях Юным журналистам помогли профессионалы из ведущих мировых СМИ. Они провели мастер-классы для детей в рамках Международного лагеря Дружбы. Юных журналистов научили работе в кадре и технике проведения интервью с футболистами и спортивными менеджерами.Совместно с профессионалами мальчики и девочки создавали свои первые материалы, которые будут опубликованы в СМИ.
"Я мечтаю стать корреспондентом и очень ответственно отношусь к этой цели. Возможность узнать профессиональные секреты лучших журналистов мировых СМИ меня очень обрадовала. На занятиях в лагере я усвоил много нового, и это помогло мне создать интересные материалы о мероприятиях "Футбола для дружбы". Здесь столько всего происходило! Надеюсь, мне удалось отразить атмосферу события, хотя передать её казалось невозможным", – рассказал Юный журналист из Израиля Авив Чен.
Некоторые из Юных журналистов, освещавших финальные мероприятия Седьмого сезона "Футбола для дружбы", участвуют в программе не в первый раз и уже обладают достаточно обширным опытом корреспондентской работы. Юная журналистка из Индии Ананья Камбодж, написавшая по итогам участия в пятом сезоне "Футбола для дружбы" книгу "Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург", выступила в роли главного редактора газеты "Футбола для дружбы".
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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«Футбол для дружбы»
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