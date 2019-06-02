Трамп заявил, что не называл Меган Маркл "злобной"

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом.

"Я никогда не называл Меган Маркл "злобной". Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!" - написал Трамп в своем Twitter

Ранее британская газета Sun и ряд других зарубежных СМИ сообщили, что Трамп назвал Меган Маркл "злобной" за ее прошлые высказывания о нем.