Под Владимиром при хлопке газа в доме пострадали четыре человека

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали, в том числе двое детей, пострадали в результате хлопка газа в многоквартирном доме Мурома Владимирской области, сообщает в воскресенье прокуратура региона.

"Второго июня 2019 года в 9.35 (мск) в квартире дома № 1 корпуса 3, расположенной по улице Кленовой города Мурома, произошел хлопок газа, в результате которого выбило оконные остекления в нескольких квартирах", - говорится в сообщении.

По данным МЧС по региону, хлопок бытового газа произошел на третьем этаже в первом подъезде. Остекление повреждено на этажах с первого по четвертый на общей площади 70 квадратных метров, обрушений нет.

"Пострадало 4 человека. Одному из них медицинская помощь оказана на месте, трое доставлены в больницу, в том числе двое детей 4 и 6 лет", - сообщает прокуратура.

По информации управления МЧС, на момент прибытия пожарных в квартире, был пожар на площади 20 квадратных метров, загорание ликвидировано в 09.45 мск. Спасатели отмечают, что в результате ЧП эвакуированы 20 человек, детей среди них нет.