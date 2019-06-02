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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино в бокале
Вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московском патриархате заявили о наличии "алкогольной проблемы" среди верующих Русской православной церкви, которая, по мнению главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, является даже более серьезной, чем ситуация с пьянством в светском обществе.
В ходе беседы с участниками молодежного столичного фестиваля "Православие и спорт", видеозапись которой выложена на видеохостинге Youtube, Легойда обратил внимание на то, что различные общества трезвости основывали многие российские новомученики, и это, добавил он, "то, что для нашей церкви очень актуально".
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"У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда... Вот спортсмены должны показать нам пример здесь. Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького", - сказал Легойда.
По данным организаторов, фестиваль "Православие и спорт" в московском парке Коломенское собрал около 15 тысяч участников.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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2 июня, 17:49
Владимир Дубинин
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"Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье." Значит апостол Павел наврал Тимофею?!)) "Не пей больше одну воду, употребляй немного вина из-за твоего желудка и частых твоих недомоганий." 1 послание Тимофею 5 глава 23 стих
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mariyka-ku
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