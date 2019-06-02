В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Московском патриархате заявили о наличии "алкогольной проблемы" среди верующих Русской православной церкви, которая, по мнению главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, является даже более серьезной, чем ситуация с пьянством в светском обществе.

В ходе беседы с участниками молодежного столичного фестиваля "Православие и спорт", видеозапись которой выложена на видеохостинге Youtube, Легойда обратил внимание на то, что различные общества трезвости основывали многие российские новомученики, и это, добавил он, "то, что для нашей церкви очень актуально".

"У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда... Вот спортсмены должны показать нам пример здесь. Все эти сказки про какие-то "безвредные дозы", про то, как это, красное вино, помогает желудку - все вранье. И общество относится не так, а мы относимся как-то так: "ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие"... Ничего хорошенького", - сказал Легойда.