СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Уточняется, что в воскресенье в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о проблемах связанных с массовым скоплением бездомных собак в городах Ивантеевка, Щелково и Ногинск. По данным СМИ, животные, больные опасными инфекционными заболеваниями, бросаются на людей, сообщает СК.

"По данному сообщению СМИ ...проводятся доследственные проверки", - говорится в сообщении.