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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Если говорить в целом именно о духовенстве: вот как должен жить священник? Мы должны с вами понимать одну простую вещь. И так было всегда — в Православной церкви, в любой другой религии: служащий у алтаря питается от алтаря. У него нет других доходов и не может быть. Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть", — сказал Легойда на фестивале "Православие и спорт" в Москве, видеозапись выступления которого выложена на видеохостинге YouTube.
Отвечая на вопросы молодежи о том, как должен жить священник и на каких автомобилях ездить, глава синодального отдела заметил, что "глубоко убежден в том, что священник может и должен жить так, как живет среднестатистический прихожанин его прихода".
"Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом. Думая при этом о том, что если вдруг так оказалось, что в этом приходе все ездят на Maybach, то, наверное, ему можно подаренный Maybach продать, помочь соседнему бедному приходу, ну и ездить на чем-нибудь более простом", — добавил Легойда.
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При этом он напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять в том числе над тем, в какой автомобиль они садятся.
Представитель РПЦ также обратил внимание на то, что в обществе, в том числе среди неверующих людей, предъявляются "высокие требования к священнику", и это "хорошо на самом деле". По словам Легойды, это свидетельствует о том, что "значит, есть такой высокий стандарт".
"Он, правда, часто оторван от жизни совершенно. <...> Но сам факт — все равно хорошо. Было бы хуже, если бы общество ничего не ждало от нас. <...> Это было бы сильно хуже, чем завышенные ожидания", — отметил глава синодального отдела.
Вместе с тем, добавил Легойда, необходимо понимать, что "священники тоже люди".
По данным организаторов, фестиваль "Православие и спорт" в московском парке "Коломенское" собрал около 15 тысяч участников.
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
А вы сами на троллейбусе ездите? А жируете с чего? Вообще-то, злобствовать - не хорошо. Сегодня в РПЦ около 39,5 тысяч штатных клириков, при этом почти 90% священников служат в российской провинции, а там, поверьте, не до мерседесов и др. иномарок. Так что не надо свои выдумки распространять до масштабов всей Церкви.
2 июня, 17:01
Владимир Белогорский
5000012
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