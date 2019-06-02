Легойда рассказал, как должен жить православный священник

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Если говорить в целом именно о духовенстве: вот как должен жить священник? Мы должны с вами понимать одну простую вещь. И так было всегда — в Православной церкви, в любой другой религии: служащий у алтаря питается от алтаря. У него нет других доходов и не может быть. Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть", — сказал Легойда на фестивале "Православие и спорт" в Москве, видеозапись выступления которого выложена на видеохостинге YouTube.

Отвечая на вопросы молодежи о том, как должен жить священник и на каких автомобилях ездить, глава синодального отдела заметил, что "глубоко убежден в том, что священник может и должен жить так, как живет среднестатистический прихожанин его прихода".

"Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом. Думая при этом о том, что если вдруг так оказалось, что в этом приходе все ездят на Maybach, то, наверное, ему можно подаренный Maybach продать, помочь соседнему бедному приходу, ну и ездить на чем-нибудь более простом", — добавил Легойда.

При этом он напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять в том числе над тем, в какой автомобиль они садятся.

Представитель РПЦ также обратил внимание на то, что в обществе, в том числе среди неверующих людей, предъявляются "высокие требования к священнику", и это "хорошо на самом деле". По словам Легойды, это свидетельствует о том, что "значит, есть такой высокий стандарт".

"Он, правда, часто оторван от жизни совершенно. <...> Но сам факт — все равно хорошо. Было бы хуже, если бы общество ничего не ждало от нас. <...> Это было бы сильно хуже, чем завышенные ожидания", — отметил глава синодального отдела.

Вместе с тем, добавил Легойда, необходимо понимать, что "священники тоже люди".