Медведчук осудил разрушение бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Уничтожение бюста маршала Георгия Жукова в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле Дворца спорта.
"Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов", - написал Медведчук в своем Twitter.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.