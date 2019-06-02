В Испании россиянку, лишенную детей после удаления груди, признали мужчиной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Переехавшая в Испанию россиянка Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей после удаления груди, заявила, что психиатры признали ее мужчиной и разрешили сделать операцию по смене пола.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Власти заявляли, что детей изъяли из-за болезни женщины, при которой усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опровергал наличие подобного заболевания.

Осенью 2018 года Савиновских вместе с детьми уехала из России в Испанию, а в декабре в интервью изданию Insider назвала себя транссексуальным мужчиной по имени Фрэнсис.

Как рассказала Савиновских в интервью каналу " Настоящее время " на YouTube, сейчас она вместе с тремя детьми снимает квартиру в Жироне, проживание и медицинские услуги им оплачивает государственный фонд, также семья получает 400 евро ежемесячно. В течение первого года россиянка должна выучить испанский язык и пройти курсы парикмахеров, чтобы она могла вновь заниматься своей профессией, но уже с испанской лицензией. Все курсы также оплачиваются государственным фондом. Муж Савиновских, по ее словам, остался в Екатеринбурге, где он заботится о кошках и собаках.

"В первый раз встретились с психиатром местным. Психологи у меня были до этого уже. И мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки). Сказали, что, в принципе, фаллопластику тоже (можно сделать), но мне не надо", — сказала Савиновских.