В ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону пострадали пятнадцать человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости. В ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Одиннадцать пострадавших доставили в лечебные учреждения области, из них трое — дети. Еще четверо пострадавших отказались от госпитализации.
© Фото : ГУОБДД МВД России ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. 2 июня 2019
© Фото : ГУОБДД МВД России
ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. 2 июня 2019
По информации полиции, авария произошла около 13:30 мск на 1049-м километре трассы. Как сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по региону, автобус столкнулся с грузовым автомобилем MAN, который пропускал пешеходов на переходе.
"После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault", — сказал собеседник агентства.