ДНР призвала мировую общественность принять меры для деэскалации конфликта

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала мировую общественность принять меры для деэскалации конфликта в Донбассе и предотвращения атак украинских силовиков на местных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР заявила об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков. По их данным, с 24 мая зафиксировано 120 нарушений перемирия со стороны ВС Украины, по территории республики выпущено более 460 мин и снарядов.

"Мы вынуждены констатировать значительное ухудшение ситуации вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в заявлении Морозовой на сайте уполномоченного по правам человека в ДНР.

По ее данным, с начала недели в результате обстрелов со стороны украинских силовиков пострадали семь мирных жителей республики.