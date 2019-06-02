При столкновении лайнера и катера в Италии не пострадали граждане России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне не пострадали при столкновения круизного лайнера компании и туристического катера в Италии, сообщило генеральное консульство РФ в Милане.
"Утром 2 июня в порту Венеции произошло столкновение круизного лайнера компании Msc и туристического катера. В результате инцидента пострадали пять человек (были доставлены в местную больницу, в основном с легкими ушибами)", - говорится в сообщении консульства в Facebook.
Отмечается, что граждан России среди пострадавших нет.