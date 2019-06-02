МИНСК, 2 июн — РИА Новости. Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Тридцатого апреля Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и назначил на этот пост сенатора от Сахалинской области и председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.

Михаил Бабич был главой российской дипмиссии в Минске с августа прошлого года.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту республики, сказал, что создание БелАЭС может стоить менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.

Бабич, в свою очередь, высказал мнение, что белорусского лидера ввели в заблуждение, так как Москва никогда не называла итоговую цену строительства станции. Лукашенко отказался комментировать слова посла, подчеркнув, что Россия "разберется сама".