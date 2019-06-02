На Украине мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

"В Жидачевское отделение полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в воскресенье.