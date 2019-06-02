В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

На кадрах видно, что представителям "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело) и "Правого сектора"* после стычки с правоохранителями, которые охраняли бюст Жукова, удалось его повалить с помощью троса.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.